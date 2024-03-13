عائلة "جوهرة برشلونة" تنقذ النادي من خسارة فادحة
كشفت صحيفة ريليفو الإسبانية عن أمر هام يخص باو كوبارسي مدافع نادي برشلونة الذي يقدّم مستويات لافتة برفقة فريقه منذ بدء الاعتماد عليه أساسيا.
وحصل باو كوبارسي على جائزة رجل المباراة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي بعد مستواه المميز.
وقالت صحيفة ريليفو، إن كوبارسي كان لديه اهتمام من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.
وحسب ريليفو، فإن عائلة كوبارسي علمت بالفعل باهتمام مانشستر سيتي لكنهم فضلوا البقاء في برشلونة.
وأنقذ قرار عائلة كوبارسي برشلونة من خسارة فادحة لعنصر واعد للغاية في خط الدفاع.
وينتهي عقد كوبارسي الحالي مع برشلونة بعد موسمين لكنه ينص على شرط جزائي ضعيف للغاية لا يتجاوز 20 مليون دولار فقط.
وينوي برشلونة منح كوبارسي عقدًا جديدًا مع شرط جزائي ضخم تمامًا، كما حدث مع بقية عناصر الفريق أبناء لامسيا، مثل: بيدري، وغافي، ولامين يامال.