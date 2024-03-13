عائلة "جوهرة برشلونة" تنقذ النادي من خسارة فادحة

وينتهي عقد كوبارسي الحالي مع برشلونة بعد موسمين لكنه ينص على شرط جزائي ضعيف للغاية لا يتجاوز 20 مليون دولار فقط.

وينوي برشلونة منح كوبارسي عقدًا جديدًا مع شرط جزائي ضخم تمامًا، كما حدث مع بقية عناصر الفريق أبناء لامسيا، مثل: بيدري، وغافي، ولامين يامال.