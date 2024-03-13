برشلونة يُسقط نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اقتنص فريق برشلونة بطاقة التأهل لدور الـ8، بعد الفوز على نابولي، بنتيجة 3-1، في مباراة الإياب لدور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله.

وسجل برشلونة الهدف الأول بعد عرضية أرضية من رافينيا داخل منطقة الجزاء قابلها فيرمين لوبيز بتسديدة قوية على يمين الحارس داخل الشباك.