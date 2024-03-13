برشلونة يُسقط نابولي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
اقتنص فريق برشلونة بطاقة التأهل لدور الـ8، بعد الفوز على نابولي، بنتيجة 3-1، في مباراة الإياب لدور الـ16، من دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.
وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله.
وسجل برشلونة الهدف الأول بعد عرضية أرضية من رافينيا داخل منطقة الجزاء قابلها فيرمين لوبيز بتسديدة قوية على يمين الحارس داخل الشباك.
وجاء الهدف الثاني، بعدما سدد رافينيا كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر قبل أن يتابعها كانسيلو بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الثاني.
وقلص نابولي النتيجة وأحرز الهدف الأول، بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء قابلها أمير رحماني بتسديدة على يمين الحارس داخل الشباك.
واختتم برشلونة النتيجة وأحرز الهدف الثالث بعدما مرر سيرجي روبرتو الكرة إلى ليفاندوفيسكي داخل منطقة الجزاء الذي قابلها بتسديدة بباطن القدم استقرت داخل الشباك، في الدقيقة 84.