فيرمين يحمل غافي للاحتفال مع لاعبي برشلونة (فيديو)

حرص غافي، نجم برشلونة، على الاحتفال بين زملائه على أرض الملعب، عقب الفوز على نابولي في دوري أبطال أوروبا، رغم إصابته القوية في القدم.

وكان غافي تعرّض لتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى وإصابة أخرى في الغضروف الجانبي في الـ19 من نوفمبر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا ضد جورجيا، ويخضع للتأهيل حاليًّا، حيث ظهر مؤخرًا دون الاتكاء على العكازات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو في نهاية المباراة ضد نابولي، حيث كان لاعبو برشلونة يحتفلون بالقفز لأعلى ولأسفل، وكان غافي يحاول الاحتفال معهم لكنه لم يتمكن من القفز مثل زملائه بسبب إصابته، ولاحظ فيرمين لوبيز هذا الأمر، وذهب إليه، وحمله للانضمام إلى احتفالات القفز مع اللاعبين لكن بحذر.