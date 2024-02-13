كم عدد غيابات الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد؟
يتعيَّن على الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التغلب على الإصابات عندما يواجه مضيفه شباب بلوزداد بطل الجزائر في دور المجموعات يوم الجمعة المقبل.
ويتوجه الأهلي للجزائر، غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.
وكشف طبيب الأهلي عن قائمة بأبرز اللاعبين الذين سيغيبون عن المباراة وربما لمباريات أخرى قادمة.
ويأتي الحارس الدولي محمد الشناوى على رأس الغائبين لفترة طويلة بعد إصابته في كتفه خلال المشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج.
ويغيب أيضًا المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلي المنضم حديثًا للأهلي لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وأحمد عبدالقادر لإصابة في العضلة الخلفية، ومحمود متولي للإصابة في العضلة الأمامية، وأحمد نبيل (كوكا) للإصابة في الكاحل.
ولن يلحق بمباراة شباب بلوزداد كل من عمر كمال عبد الواحد والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو بسبب الاجهاد وعدم اكتمال الشفاء.
ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بخمس نقاط من ثلاث مباريات ويأتى يانغ أفريكانز التنزاني في المركز الثاني بالرصيد ذاته لكن من أربع مباريات.
ثم شباب بلوزداد بالمركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات، وأخيرًا ميدياما الغاني بالمركز الرابع والأخير بأربع نقاط من أربع مباريات.
وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت، إن الفريق تدرب بشكل مكثف تحت قيادة السويسري مارسيل كولر في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع للمباراة.