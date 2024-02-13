كم عدد غيابات الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد؟

يتعيَّن على الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التغلب على الإصابات عندما يواجه مضيفه شباب بلوزداد بطل الجزائر في دور المجموعات يوم الجمعة المقبل.

ويتوجه الأهلي للجزائر، غدًا الأربعاء، على متن طائرة خاصة لمواجهة بلوزداد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة.