بعد وفاة العامري فاروق.. من يقوم بدور نائب رئيس الأهلي حاليا؟
قالت قناة النهار المصرية، إن مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، لم يتطرق حتى الآن للحديث عن منصب نائب الرئيس، بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق.
وبحسب قناة النهار، فإن "خالد مرتجي أمين الصندوق هو من يشغل المنصب الآن، وهو من يوقع على الشيكات بصفته أمينا للصندوق، كما ينوب محمد شوقي من ينوب عن العامري أيضا".
عن فكرة الترشح للمنصب، وفقا للتقرير: "ستكون هناك جمعية عمومية في شهر نوفمبر المقبل لإجراء انتخابات تكميلية، وحال رغبة أي عضو بمجلس الإدارة الحالي في الترشح للمنصب سيكون عليه التقدم باستقالته قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وسوف يتم إجراء انتخابات على منصبين في هذه الحالة.
وفي حال استقالة عضو بمجلس الإدارة من منصبه يتم الانتخاب على منصب النائب والمقعد الشاغر، أما إذا لم يرغب أي عضو في الترشح فسيتم الانتخاب على مقعد نائب الرئيس فقط.
وتوفي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي قبل عدة أسابيع إثر أزمة صحية.