بعد وفاة العامري فاروق.. من يقوم بدور نائب رئيس الأهلي حاليا؟

قالت قناة النهار المصرية، إن مجلس إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، لم يتطرق حتى الآن للحديث عن منصب نائب الرئيس، بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق.

وبحسب قناة النهار، فإن "خالد مرتجي أمين الصندوق هو من يشغل المنصب الآن، وهو من يوقع على الشيكات بصفته أمينا للصندوق، كما ينوب محمد شوقي من ينوب عن العامري أيضا".