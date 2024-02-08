سبب ظهور إمام عاشور بـ"واقي الرأس" في تدريبات الأهلي (صور)
ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بواقي رأس خلال تدريبات الفريق، اليوم الخميس.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "x" صورًا لعاشور، حيث ظهر بواقي رأس للمرة الأولى.
وعلم "إرم نيوز" أن اللاعب ارتدى واقي رأس بناء على نصيحة طبية بعدما أصيب بارتجاج في المخ خلال تواجده مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية، كوتديفوار 2023.
ولم يشارك عاشور في مباراة مصر أمام الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي كأس أفريقيا؛ بسبب إصابته بارتجاج في تدريبات الفراعنة أثناء عمل "خلفية مزدوجة".
إلى ذلك، قال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأكد رئيس الجهاز الطبي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس، واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الودية، التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.