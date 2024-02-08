سبب ظهور إمام عاشور بـ"واقي الرأس" في تدريبات الأهلي (صور)

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بواقي رأس خلال تدريبات الفريق، اليوم الخميس.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "x" صورًا لعاشور، حيث ظهر بواقي رأس للمرة الأولى.

وعلم "إرم نيوز" أن اللاعب ارتدى واقي رأس بناء على نصيحة طبية بعدما أصيب بارتجاج في المخ خلال تواجده مع منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية، كوتديفوار 2023.

ولم يشارك عاشور في مباراة مصر أمام الكونغو الديموقراطية في ثمن نهائي كأس أفريقيا؛ بسبب إصابته بارتجاج في تدريبات الفراعنة أثناء عمل "خلفية مزدوجة".