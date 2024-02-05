الأهلي المصري يستهدف نجم جنوب أفريقيا

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "لقد تحدث الأهلي بالفعل إلى أحد الأشخاص في إدارة صن داونز، لذا أصبح الأمر الآن يتعلق بجعل الأمور رسمية".

وأضاف المصدر: "لقد لعب موكوينا بشكل جيد، وهو لاعب يستحق اللعب في أوروبا، ليس في نادٍ صغير، ولكن في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني".

وأكد: "لكن الأهلي جاد حقًا بشأن التعاقد مع موكوينا، وآمل أن ينجح كل شيء، أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة بالنسبة له لأنه قام بكل ما يجب القيام به في صن داونز كلاعب".

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن موكوينا لعب الموسم الحالي 24 مباراة مع صن داونز سجل فيها هدفين وصنع هدفا ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2025.

ولعب موكوينا 24 مباراة مع منتخب جنوب أفريقيا سجل فيها 4 أهداف، وشارك موكوينا في جميع الدقائق المتاحة مع جنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2023 سجل فيها هدفا وصنع هدفا.