رسميا.. الأهلي المصري يتعاقد مع حارس مرمى

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي المصري لكرة القدم، تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وبنية الشراء.

وقام مدير التعاقدات بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد؛ بحسب بيان النادي عبر موقعه على الإنترنت.

واضطر الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى بعدما أصيب حارسه الأساسي محمد الشناوي، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوتديفوار.

ويحتاج الشناوي 3 أشهر على الأقل للعودة إلى المباريات.

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي، قبل أن يتراجع عن التعاقد مع اللاعب، وسط غموض بشأن أسباب التراجع.

ولعب الزنفلي لناديي البنك الأهلي والداخلية، وسبق أن انضم لمنتخب مصر على فترات، من دون خوض أية مواجهة رسمية أو ودية.