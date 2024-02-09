الزمالك يكشف مفاجأة حول محامي كهربا

وتابع عمرو أدهم: "لا توجد جلسات اجتماع أساسا، الناس فكرت أن هذا ضربة للزمالك وأن القضية ستمتد".

وأكد: "كان فيه محاولات للتسوية الودية، عن طريق المحامين، لم تكن المحاولات مرضية، المحامي الذي تكلم في الموضوع ليس موجودا في القضية".

وتابع: عروض التسوية تلقاها الزمالك من محامي اللاعب التونسي، واسم أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب في مصر اسمه غير موجود في أوراق القضية لدى الفيفا.

وأتم: "ليس لدي معلومة عن وجود تواصل بين الأهلي والزمالك لحل الأزمة، نريد أن نأخذ حقنا، لا نريد أن نسيء لأحد".

وفسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية عام 2019، ولم يُسدد المبلغ للقلعة البيضاء حتى الآن.

وانتقل كهربا إلى الأهلي بعد فترة وجيزة مع أفيش البرتغالي الذي أعلن إفلاسه لاحقًا.