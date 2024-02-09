الزمالك يكشف مفاجأة حول محامي كهربا
كشف نادي الزمالك عن مفاجأة حول محامي محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي الحالي والزمالك سابقا.
وقال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك: "الفيفا أصدر حكما نهائيا بتغريم كهربا مليوني دولار، واللاعب قدم استئنافا في المحكمة الرياضية".
وأضاف: "أي حكم مالي يصدر من الفيفا يكون فيه إلزام على الطرف الذي عليه الغرامة بدفعها خلال فترة محددة، وحال عدم دفعها يتم إيقافه".
وأوضح: "نحن لا نعرف موعد الحكم في القضية، كان فيه كلام مثير في الفترة الماضية عن وجود ضربة للزمالك، لكن وصلنا جواب من المحكمة الرياضية يوم 31 يناير الماضي يقول إن القضية ليس فيها جلسات اجتماع، وإن المحكمة ستكتفي بالمذكرات المقدمة من الطرفين".
وتابع عمرو أدهم: "لا توجد جلسات اجتماع أساسا، الناس فكرت أن هذا ضربة للزمالك وأن القضية ستمتد".
وأكد: "كان فيه محاولات للتسوية الودية، عن طريق المحامين، لم تكن المحاولات مرضية، المحامي الذي تكلم في الموضوع ليس موجودا في القضية".
وتابع: عروض التسوية تلقاها الزمالك من محامي اللاعب التونسي، واسم أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب في مصر اسمه غير موجود في أوراق القضية لدى الفيفا.
وأتم: "ليس لدي معلومة عن وجود تواصل بين الأهلي والزمالك لحل الأزمة، نريد أن نأخذ حقنا، لا نريد أن نسيء لأحد".
وفسخ كهربا تعاقده مع الزمالك بصورة غير قانونية عام 2019، ولم يُسدد المبلغ للقلعة البيضاء حتى الآن.
وانتقل كهربا إلى الأهلي بعد فترة وجيزة مع أفيش البرتغالي الذي أعلن إفلاسه لاحقًا.