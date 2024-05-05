رد فعل زوجة مهاجم برشلونة بعد انتقادات واسعة لتصرفها

يبدو أن التغريدات التي كتبتها دايانا لينز، زوجة البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، خلال مباراة الفريق أمام جيرونا في الدوري الإسباني، أحدثت ضجة واسعة؛ ما أدى لاتخاذها ردة فعل فورية.

فيتور روكي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة أساسيًّا في العديد من المباريات، ويحتاج لوقت من أجل مواصلة تطوره حسب تصريحات تشافي الأخيرة.

وقبل صافرة نهاية مباراة الأمس نشرت "دايانا" عددًا من الصور التعبيرية، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، والتي انتشرت بقوة وحصدت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذين انتقدوها.