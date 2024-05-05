رد فعل زوجة مهاجم برشلونة بعد انتقادات واسعة لتصرفها
يبدو أن التغريدات التي كتبتها دايانا لينز، زوجة البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، خلال مباراة الفريق أمام جيرونا في الدوري الإسباني، أحدثت ضجة واسعة؛ ما أدى لاتخاذها ردة فعل فورية.
فيتور روكي انضم إلى برشلونة في يناير الماضي، ولكنه لم يتمكن من المشاركة أساسيًّا في العديد من المباريات، ويحتاج لوقت من أجل مواصلة تطوره حسب تصريحات تشافي الأخيرة.
وقبل صافرة نهاية مباراة الأمس نشرت "دايانا" عددًا من الصور التعبيرية، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، والتي انتشرت بقوة وحصدت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور، الذين انتقدوها.
وربط كثيرون الصور التعبيرية بخسارة برشلونة أمام جيرونا، بينما كان يجلس زوجها على مقاعد البدلاء، دون أن يحظى بدقائق كثيرة منذ انتقاله للفريق الكتالوني في يناير الماضي.
وعادت زوجة روكي لتؤكد أن ما نشرته لا علاقة له ببرشلونة، موضحة: "أنا أنشر الرموز التعبيرية وأحدث الفوضى. مهلًا، اهدؤوا يا شباب، إذا نشرت 3 رموز تعبيرية، يعتقدون أنني أتحدث عن لعبة، بالتأكيد لا".
وبعد كل ردود الفعل الناقدة لِما فعلته قامت زوجة فيتور روكي بحذف كل ما كتبته، بعدما تم فهمه بشكل خاطئ تمامًا، بحسب تأكيدها.
وانضم فيتور روكي إلى برشلونة مقابل 61 مليون يورو، وقد تكون الإعارة هي الأفضل بالنسبة له، ولكن النادي الكتالوني سيدرس العروض المقدمة من إشبيلية وريال بيتيس، من أجل مواصلة تطوره ونموه في الدوري الإسباني.
وشارك روكي في 13 مباراة فقط من بينها 2 أساسي، ولم يلعب في أي مباراة خلال الـ4 الأخيرة لبرشلونة بمختلف المسابقات.
يذكر أن فيتور روكي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى الـ30 من يونيو 2031.