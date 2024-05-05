شوهد يصرخ.. غضب عارم من لابورتا بعد خسارة برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" عن رد فعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام جيرونا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما قلب جيرونا تأخره ليفوز 4-2 على برشلونة، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.

ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.