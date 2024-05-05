شوهد يصرخ.. غضب عارم من لابورتا بعد خسارة برشلونة
كشفت صحيفة "سبورت" عن رد فعل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بعد الخسارة التي مني بها فريقه أمام جيرونا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وفاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما قلب جيرونا تأخره ليفوز 4-2 على برشلونة، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.
ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.
وبهذا الفوز يضمن جيرونا مقعدا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في أول مشاركة ببطولة قارية.
ووفقا لما ذكرته "سبورت"، فإن "رئيس برشلونة غادر الملعب غاضبًا للغاية".
وأضاف التقرير: "وعند خروجه من الملعب، في منطقة مخصصة لكبار الشخصيات الذين يشاهدون المباراة من المنصة، سمع وهو يصرخ مرارًا وتكرارًا: (هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا!)، وكان برفقة ديكو ورافا يوستي".
وكان برشلونة هو من توج بلقب الموسم الماضي برصيد 88 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد.
في حين كانت آخر نسخة فاز بها ريال مدريد، قبل الموسم الحالي، في 2021/22.
من جانبه، قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عقب المباراة: "الحقيقة هي أننا فقدنا السيطرة على المباراة بسبب أخطاء فادحة لا يمكن أن تحدث، هذا ما يحدث لنا باستمرار، كان علينا أن نحسم المباراة وخسرناها".
وأضاف: "إنها نسخة كربونية من مباراة ريال مدريد، ومن مباراة جيرونا الأخرى، علينا أن نغير الكثير للمنافسة العام المقبل".
ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجا بلقب الليغا (36)، يليه برشلونة (27 لقبا)، ثم أتلتيكو مدريد (11 لقبا).