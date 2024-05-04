تصرف غريب من زوجة مهاجم برشلونة بعد الخسارة أمام جيرونا (صور)
أثارت دايانا، زوجة اللاعب البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، جدلا واسعا بعد تصرف غريب إثر خسارة البلوغرانا، مساء السبت، أمام جيرونا في الدوري الإسباني؛ وهو ما أهدى اللقب رسميا لفريق ريال مدريد.
وفاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما فاز جيرونا 4-2 على برشلونة، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.
ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.
وقبل صافرة نهاية المباراة نشرت "دايانا" عددًا من الصور التعبيرية، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، والتي انتشرت بقوة وحصدت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، الذين انتقدوها.
وربط كثيرون الصور التعبيرية بخسارة برشلونة أمام جيرونا، بينما يجلس فيتور روكي على مقاعد البدلاء، دون أن يحظى بدقائق كثيرة منذ انتقاله للفريق الكتالوني في يناير الماضي، مع انتشار أنباء تؤكد رحيله في الصيف المقبل على سبيل الإعارة.
وعادت زوجة روكي لتؤكد أن ما نشرته لا علاقة له ببرشلونة، موضحة: "أنا أنشر الرموز التعبيرية وأحدث الفوضى مهلا، اهدأوا يا شباب، إذا نشرت 3 رموز تعبيرية، يعتقدون أنني أتحدث عن لعبة، بالتأكيد لا".
ويفكر النادي في إعارة روكي الموسم المقبل وسط مخاوف من عدم التمكن من إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمسابقات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الإسبانية.