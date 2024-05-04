تصرف غريب من زوجة مهاجم برشلونة بعد الخسارة أمام جيرونا (صور)

أثارت دايانا، زوجة اللاعب البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، جدلا واسعا بعد تصرف غريب إثر خسارة البلوغرانا، مساء السبت، أمام جيرونا في الدوري الإسباني؛ وهو ما أهدى اللقب رسميا لفريق ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة 36 معززا رقمه القياسي بعدما فاز جيرونا 4-2 على برشلونة، اليوم السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.

ويبتعد ريال مدريد، الذي خسر مرة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم، بفارق 13 نقطة عن جيرونا ثاني الترتيب قبل أربع مباريات على نهاية الموسم، بينما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.

وقبل صافرة نهاية المباراة نشرت "دايانا" عددًا من الصور التعبيرية، في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، والتي انتشرت بقوة وحصدت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، الذين انتقدوها.