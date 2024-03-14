أحمد فتوح
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"مشكلة انضباطية قديمة" .. سر عدم استدعاء حسام حسن لأحمد فتوح

أزمة حسام حسن مع فتوح ليست فنية

أثار عدم استدعاء حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر جدلا واسعا بسبب عدم استدعائه لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة اللقدم بنادي الزمالك، لمعسكر منتخب مصر الحالي.

وفضل حسن الثنائي محمد حمدي لاعب بيراميدز، ومحمد شكري ظهير سيراميكا كليو باترا على فتوح.

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وما زاد التكهنات حول إصرار حسام حسن على ضم فتوح هو أن محمد حمدي الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب لن يشارك في المباراة القادمة بالتصفيات الأفريقية لتراكم البطاقات.

وعلم "إرم نيوز" أن أزمة حسام حسن مع فتوح ليست فنية بل انضباطية تعود لفترة تدريب حسام حسن لفريق سموحة وكان وقتها اللاعب معارا من الزمالك للفريق السكندري.

وغادر فتوح معسكر فريقه قبل ليلة إحدى المباريات دون إذن المدرب؛ ما خلق صداما كبيرا بين الطرفين، ترتب عليه رفض استعارة اللاعب مجددا من الزمالك لفريقه.

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ولم يستدع حسام حسن سوى لاعب واحد من الزمالك هو محمد عواد؛ ما ترك تساؤلات حول الأمر في ظل أداء الفريق الجيد أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وسجل فتوح هدفا وصنع آخر في خسارة الزمالك أمام الجونة بالمباراة الأخيرة للفريق الأبيض، قبل فترة التوقف الدولي.

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