"مشكلة انضباطية قديمة" .. سر عدم استدعاء حسام حسن لأحمد فتوح

وما زاد التكهنات حول إصرار حسام حسن على ضم فتوح هو أن محمد حمدي الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب لن يشارك في المباراة القادمة بالتصفيات الأفريقية لتراكم البطاقات.

وعلم "إرم نيوز" أن أزمة حسام حسن مع فتوح ليست فنية بل انضباطية تعود لفترة تدريب حسام حسن لفريق سموحة وكان وقتها اللاعب معارا من الزمالك للفريق السكندري.

وغادر فتوح معسكر فريقه قبل ليلة إحدى المباريات دون إذن المدرب؛ ما خلق صداما كبيرا بين الطرفين، ترتب عليه رفض استعارة اللاعب مجددا من الزمالك لفريقه.