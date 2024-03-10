أبرز الوجوه الجديدة مع حسام حسن في منتخب مصر
ظهر عدة لاعبين للمرة الأولى في القائمة المستدعاة من قبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للمعسكر المقبل، المقرر انطلاقه يوم 13 مارس الجاري.
ويظهر منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن، في التوقف الدولي المقبل.
ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في مارس المقبل، بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.
وضم حسام حسن 10 لاعبين من فريق الأهلي، ولاعبا واحدا فقط من الزمالك.
وتم استدعاء مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي، ويعتبر هذا الانضمام الأول له. ولعب شوبير هذا الموسم 8 مباريات، سكن شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات.
كما ظهر الثنائي محمد شكري، لاعب سيراميكا، ومحمد الشامي، لاعب المصري البورسعيدي.
وتم استبعاد أحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد الأهلي في نهائي كأس مصر، منذ أيام في المملكة العربية السعودية.
كما يتواجد محمد عواد في قائمة الفراعنة للمرة الأولى، منذ مباراة بلجيكا، نوفمبر 2022، وعاد المهدي سليمان للظهور في قائمة منتخب مصر للمرة الأولى منذ 2016.
وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.
خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه" - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.