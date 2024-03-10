أبرز الوجوه الجديدة مع حسام حسن في منتخب مصر

ظهر عدة لاعبين للمرة الأولى في القائمة المستدعاة من قبل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، للمعسكر المقبل، المقرر انطلاقه يوم 13 مارس الجاري.

ويظهر منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة حسام حسن، في التوقف الدولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في مارس المقبل، بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ويلعب منتخب مصر ضد نيوزيلندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.