تطور هام.. كواليس أول مكالمة بين حسام حسن وصلاح
أكد مصدر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تواصل أخيرًا مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أمس الإثنين، إذ تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ورفض صلاح الحضور لمعسكر منتخب مصر الحالي الذي سيخوض معسكرًا بدولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي مارس الجاري.
وفضل صلاح الاستمرار مع نادي ليفربول لحين التعافي بشكل كامل من إصابته بورم دموي.
وخلق رفض صلاح الحضور وعدم استجابته لاتصالات إبراهيم حسن مدير منتخب مصر جدلًا حول علاقة نجم ليفربول بحسام حسن الذي هاجمه بشدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة إن اشرف صبحي وزير الرياضة المصري هو من قام بترتيب مكالمة هاتفية بين صلاح وحسام حسن.
وأضاف المصدر أن حسام حسن عاتب محمد صلاح بسبب اعتذاره عن التواجد في المعسكر المقبل للفراعنة.
حسام حسن يرى أن صلاح لم يدعمه ولا يرغب في تواجده كمدير فني للفراعنة، وفقًا للمصدر.
وأكد صلاح لمدرب منتخب مصر أن ما يتحدث عنه غير صحيح، وأنه بالفعل مصاب ويرغب في استكمال علاجه مع فريقه لضمان التعافي سريعًا وبشكل صحيح.
وأتم المصدر :" المكالمة انتهت بتراضي الطرفين وتصفية الأجواء بينهما".
وكان حسام حسن مدرب منتخب مصر ينوي التصعيد ضد قائد الفراعنة بعدم استدعائه لمنتخب مصر في الفترات القادمة، حيث ناقش الأمر فعليًّا مع مقربين منه.
وتدخل وزير الرياضة المصري الذي يحظى بعلاقة جيدة مع صلاح لإصلاح الأمور بشكل عاجل قبل تفاقمها.