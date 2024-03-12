تطور هام.. كواليس أول مكالمة بين حسام حسن وصلاح

أكد مصدر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تواصل أخيرًا مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أمس الإثنين، إذ تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

ورفض صلاح الحضور لمعسكر منتخب مصر الحالي الذي سيخوض معسكرًا بدولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي مارس الجاري.

وفضل صلاح الاستمرار مع نادي ليفربول لحين التعافي بشكل كامل من إصابته بورم دموي.