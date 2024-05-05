أناني يرفض المنافسة.. رسالة تحد من هالاند لمحمد صلاح وغيره

تهديد بسيط

في الأسابيع الماضية وجد هالاند نفسه مهددًا بشكل حقيقي في صدارة ترتيب الهدافين، مع وجود منافسة واضحة من عدة خصوم.

بعيدًا عن محمد صلاح الذي يبتعد عنه كثيرًا وأصبح يجلس على مقاعد البدلاء في مناسبات مختلفة، فهناك أسماء أخرى اقتربت حقًّا من النرويجي مؤخرًا.

لعل أبرزهم هو لاعب مانشستر سيتي السابق كول بالمر، صاحب الـ20 هدفًا، مع تشيلسي هذا الموسم.

بالمر قفز قفزة كبيرة في جدول ترتيب الهدافين، ففي ظرف أربع مباريات فقط سجل تسعة أهداف ضد مانشستر يونايتد وإيفرتون وبيرنلي وتوسطها مباراة لم يسجل فيها ضد شيفيلد يونايتد.

أي أن نجم البلوز سجل في ثلاث مباريات ما لم يسجله طوال الموسم كله من أهداف، بواقع 11 هدفًا مقابل تسعة.

هناك أيضًا لاعب مثل السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، الذي سجل 20 هدفًا حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وأيضًا يتمتع إيزاك بالكثير من النجاحات مؤخرًا حيث سجل ثمانية أهداف في خمسة من آخر ثمانية لقاءات وقفز بشكل سريع في ترتيب الهدافين، لكنه تعطل ضد كريستال بالاس وفولهام.