ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون ويواصل مطاردة آرسنال

أحرز إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، 4 أهداف ليظل فريقه في الطريق نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بعد انتصار ساحق 5-1 على وولفرهامبتون، يوم السبت.

وبعد ساعات من فوز آرسنال 3-صفر على بورنموث، رد لاعبو بيب غوارديولا بانتصار ضخم جعل الفريق على بعد نقطة واحدة من منافسه القادم من شمال لندن، والذي يتصدر الترتيب، ولكن مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وسجل هالاند، الذي عزز تصدره لهدافي الدوري للممتاز برصيد 25 هدفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وضاعف تقدم سيتي في الدقيقة 35 عندما لعب برأسه في القائم البعيد بعد عرضية رودري.