ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد "هاتريك" هالاند

سجل النرويجي إرلينغ هالاند "هاتريك" لمانشستر سيتي ليضع فريقه في المقدمة خلال المواجهة التي تجمعه أمام وولفرهامبتون، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

بينما جاء الهدف الثاني مع الدقيقة 35 من رأسية رائعة.

وسجل النجم النرويجي الهدف الثالث مع الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 24 في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ويأتي خلفه ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل، برصيد 20 هدفا.