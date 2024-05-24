مالكوم يبكي بعد إصابة قوية للغاية أمام الطائي (فيديو)
بكى مالكوم مهاجم نادي الهلال السعودي، بعد إصابة قوية تعرض لها مع نهاية مباراة فريقه أمام الطائي بدوري روشن، والتي شهدت فوز الزعيم بثلاثية.
وأحرز مالكوم هدف الهلال الثالث في المباراة، وكان نجمًا للفريق أمام الطائي.
ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فقد تعرض مهاجم الهلال لإصابة قوية في الوقت بدل من الضائع.
وفي الدقيقة 91 استلم مالكوم الكرة، ودخل منطقة الجزاء، وحاول مراوغة مدافع الطائي، إلا أنه سقط أرضًا، لتلتوي قدمه.
والتقطت كاميرا المباراة مالكوم وهو يبكي بشدة، متأثرًا بالإصابة القوية التي تعرض لها.
وفاز الهلال على ضيفه الطائي بنتيجة 3-1، مساء الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي.
وسجل ثلاثية الهلال، سالم الدوسري بالدقيقة 17 وميشايل ديلغادو في الدقيقة 44.
وأخيرًا سجل مالكوم هدف الهلال الثالث في الدقيقة 60.
وعزز الهلال، صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة.
أما الطائي فتجمد رصيده عند 31 نقطة ليتراجع للمركز 16.