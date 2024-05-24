مالكوم يبكي بعد إصابة قوية للغاية أمام الطائي (فيديو)

وأحرز مالكوم هدف الهلال الثالث في المباراة، وكان نجمًا للفريق أمام الطائي.

ولكن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، فقد تعرض مهاجم الهلال لإصابة قوية في الوقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة 91 استلم مالكوم الكرة، ودخل منطقة الجزاء، وحاول مراوغة مدافع الطائي، إلا أنه سقط أرضًا، لتلتوي قدمه.

والتقطت كاميرا المباراة مالكوم وهو يبكي بشدة، متأثرًا بالإصابة القوية التي تعرض لها.