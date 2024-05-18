أول تحرك من النصر السعودي بعد إشارة مالكوم

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت التحرك لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط ضد البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، بعد إشارته غير اللائقة في مواجهة جماهير "العالمي"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.

الهلال خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة تم تداول عدة فيديوهات للاعب البرازيلي يوهو يوجه إشارة غير لائقة لجماهير النصر، في تكرار لمشهد مشابه فعله أمام جماهير الاتحاد، سابقا، في مواجهتهما ببطولة كأس الملك.