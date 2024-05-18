أول تحرك من النصر السعودي بعد إشارة مالكوم
كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي النصر السعودي قررت التحرك لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط ضد البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، بعد إشارته غير اللائقة في مواجهة جماهير "العالمي"، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة.
الهلال خطف تعادلًا قاتلًا من غريمه ومضيفه النصر بنتيجة (1-1)، أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" في قمة مباريات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.
وعقب المباراة تم تداول عدة فيديوهات للاعب البرازيلي يوهو يوجه إشارة غير لائقة لجماهير النصر، في تكرار لمشهد مشابه فعله أمام جماهير الاتحاد، سابقا، في مواجهتهما ببطولة كأس الملك.
وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، والقريب من إدارة النصر، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "نادي النصر يستعد لتقديم شكوى ضد لاعب الهلال مالكوم لدى لجنة الانضباط والأخلاق بعد قيامه بحركة غير جيدة تجاه جمهوره".
وأجلت إدارة الاتحاد شكواه ضد مالكوم، حتى الآن؛ إذ كشفت تقارير سابقة أنها تعتزم تقديمها قبل مباراة النصر والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي حالة إصدار لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف مالكوم على خلفية الإشارة غير الرياضية التي وجهها لجماهير الاتحاد، فإنه يتم تطبيق القرار في أول مباراة رسمية مقبلة، سواء في دوري روشن السعودي، أو نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويطمح الهلال نحو ختام الموسم بالثلاثية المحلية، بعد حسم لقب دوري روشن السعودي، قبل جولتين على نهاية الموسم، بالوصول إلى النقطة 90، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودي، والتي أقيمت في شهر أبريل الماضي، بعد اكتساح الاتحاد بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية.