موقعة مبكرة بين شيانتيك وأوساكا في فرنسا المفتوحة للتنس
ستواجه إيغا شيانتيك، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، منافستها نعومي أوساكا في مباراة مرتقبة بالدور الثاني بين أنجح سيدتين في "رولان غاروس"، اليوم الأربعاء.
وستدخل شيانتيك المواجهة أمام منافستها الحاصلة مثلها على أربعة ألقاب كبرى وهي تستمتع بأداء استثنائي على الملاعب الرملية؛ إذ فازت بلقبين في مدريد وروما في سعيها لرفع كأس سوزان لينغلن للمرة الرابعة.
وفي مواجهتها الثالثة مع أوساكا والأولى بينهما على أبطأ نوع من ملاعب التنس، ستسعى اللاعبة البولندية (22 عاما) إلى تحقيق فوز يمنحها أفضلية في سجل المواجهات المباشرة.
وتصل أوساكا في ظل ظروف مختلفة تماما، بعد أن عادت إلى بطولات المحترفات في بداية الموسم، عقب عطلة أمومة طويلة، لكنها أظهرت ومضات من قمة مستواها خلال فوزها الصعب في رولان جاروس على لوتشيا برونزيتي.
وقالت شيانتيك عن عودة أوساكا (26 عاما) بعد 15 شهرا من الابتعاد عن الرياضة "أنا منبهرة حقا".
وأضافت: "إنها شخصية عظيمة واستمتع كثيرا بطريقة لعبها. أنا سعيدة بعودتها وبخوضها بطولات أكثر مما كانت عليه قبل فترة التوقف.
"لم يسبق لي مواجهة نعومي على الملاعب الرملية، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور".
وكانت أوساكا متحمسة جدا لهذا التحدي؛ إذ كرست نفسها لتحسين أسلوب لعبها على ملاعب استعصى عليها النجاح فيها.
وقالت أوساكا: "لقد شاهدتها كثيرا عندما كنت حاملا. إنه لشرف كبير أن ألعب معها في بطولة فرنسا المفتوحة؛ لأنها فازت أكثر من مرة هنا. إنه تحد كبير للغاية بالنسبة لي".
وأضافت المصنفة الأولى على العالم سابقا، أن المباراة ستشكل اختبارا صعبا لها.
وأشارت: "سيكون اختبارا للوقوف على مستواي. لكن لا يمكنني أن أقول، إن لدي توقعات منخفضة من نفسي. أؤمن دائما بقدرتي على الفوز بكل مباراة ألعبها.
"لم أكن لألعب أي مباراة وأنا أفكر في نفسي بشكل متواضع، لا".
وعلى صعيد الرجال، سيواصل كارلوس ألكاراز سعيه للحصول على لقبه الأول في بطولة فرنسا المفتوحة؛ إذ يواجه المصنف الثالث منافسه يسبر دي يونغ، قبل أن يلعب زميله الشاب والمصنف الثاني يانيك سينر مع ريشار جاسكيه.
وبوسع ستيفانوس تيتيباس، وصيف بطل رولان غاروس السابق، بناء الزخم في محاولته لإنهاء تعثره في البطولات الأربع الكبرى، عندما يواجه دانييل ألتماير، بينما يواجه أندريه روبليف منافسه بيدرو مارتينيز.