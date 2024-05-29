موقعة مبكرة بين شيانتيك وأوساكا في فرنسا المفتوحة للتنس

ستواجه إيغا شيانتيك، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، منافستها نعومي أوساكا في مباراة مرتقبة بالدور الثاني بين أنجح سيدتين في "رولان غاروس"، اليوم الأربعاء.

وستدخل شيانتيك المواجهة أمام منافستها الحاصلة مثلها على أربعة ألقاب كبرى وهي تستمتع بأداء استثنائي على الملاعب الرملية؛ إذ فازت بلقبين في مدريد وروما في سعيها لرفع كأس سوزان لينغلن للمرة الرابعة.

وفي مواجهتها الثالثة مع أوساكا والأولى بينهما على أبطأ نوع من ملاعب التنس، ستسعى اللاعبة البولندية (22 عاما) إلى تحقيق فوز يمنحها أفضلية في سجل المواجهات المباشرة.

وتصل أوساكا في ظل ظروف مختلفة تماما، بعد أن عادت إلى بطولات المحترفات في بداية الموسم، عقب عطلة أمومة طويلة، لكنها أظهرت ومضات من قمة مستواها خلال فوزها الصعب في رولان جاروس على لوتشيا برونزيتي.