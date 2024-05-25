نادال يلمح لاعتزال التنس بعد بطولة رولان غاروس

لمح الإسباني رافائيل نادال، نجم كرة المضرب العالمي والمصنف الأول سابقا إلى اعتزال التنس بعد نهاية مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق اليوم السبت رسميا وتتواصل حتى التاسع من يونيو المقبل.

وقبل أن يستهل مشاركته في بطولة رولان غاروس، إحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، تحدث رافائيل نادال عن مستقبله في رياضة الكرة الصفراء قائلا: "هناك فرضية أن يكون هذا الموعد هو الأخير لي."

وتابع في مؤتمر صحفي، عشية مباراته الأولى في المسابقة، والتي تضعه أمام الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميا: "يمكن أن تكون رولان غاروس هي البطولة الأخيرة لي"، وذلك رغم أنه لم يغلق الباب بالكامل لوضع حد لمسيرته الملهمة.

ويملك الإسباني الذي يحتل المركز 276 عالميا في تصنيف لاعبي التنس المحترفين، علاقة وطيدة مع ملعب "فيليب شاترييه" أعرق ملاعب بطولة فرنسا المفتوحة والذي يحتضن أكبر المواجهات ومنها الدور النهائي، حيث كان ذلك الملعب شاهدا على 14 تتويجا بالتمام والكمال للماتادور الإسباني وهو رقم قياسي سيكون من الصعب جدا معادلته.