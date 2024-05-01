في آخر ظهور له.. نادال يودع بطولة مدريد للتنس بعد الخسارة أمام ليهتشكا
خسر رافائيل نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أمام التشيكي ييري ليهتشكا 7-5 و6-4 في الدور الرابع لبطولة مدريد المفتوحة، في آخر ظهور له في البطولة التي فاز بها خمس مرات.
وفي ما يزيد قليلا على ساعتين، أحبط ليهتشكا آمال نادال في الوصول إلى دور الثمانية في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة الـ 100، بعد مسيرة خيالية في ثاني بطولة فقط يخوضها منذ يناير كانون الثاني، بعدما كان اللاعب الإسباني يعاني من الإصابة.
وكان نادال قال إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.
وقال اللاعب الإسباني، البالغ 37 عاما، في مقابلة بالملعب: "السعادة لا تسعني. كان أسبوعا خاصا جدا بالنسبة لي. كان إيجابيا للغاية في كل شيء.
"تمكنت من اللعب مرة أخرى في ملعب منحني الكثير. كانت المشاركة مشوبة بالعاطفة أيضا. كانت تجربة لا تُنسى. شكرا للجميع.
"كانت رحلة مذهلة وصعبة للغاية، لكن الحياة وجسدي يرسلان إشارات لي منذ فترة طويلة".
ومنح المنظمون نادال هدية تذكارية ورفعوا لافتات في الملعب تشير لألقابه الخمسة في مدريد تكريما له.