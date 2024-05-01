بعد فرض عقوبات على الرياضة التونسية.. هل يُمنع الترجي من استقبال الأهلي؟

وجهت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، صدمة إلى تونس، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات عليها لعدم امتثالها للمدونة العالمية، عبر حرمانها من استضافة بطولات إقليمية، أو قارية، أو عالمية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024.

وأصدرت وكالة "وادا" بيانا صحافيًّا، جاء فيه، إن "قرار عدم الامتثال النهائي، وبأثر فوري ضد تونس، ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".