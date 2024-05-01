بعد فرض عقوبات على الرياضة التونسية.. هل يُمنع الترجي من استقبال الأهلي؟
وجهت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، صدمة إلى تونس، اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات عليها لعدم امتثالها للمدونة العالمية، عبر حرمانها من استضافة بطولات إقليمية، أو قارية، أو عالمية، وحظر رفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024.
وأصدرت وكالة "وادا" بيانا صحافيًّا، جاء فيه، إن "قرار عدم الامتثال النهائي، وبأثر فوري ضد تونس، ناتج عن عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس تملك مهلة أربعة أشهر اعتبارًا من نوفمبر 2023 لاعتماد "عدد معين من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأوضحت الوكالة "لكن حتى أوائل أبريل، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد"، ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
موقف مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي
وأثيرت حالة من الجدل والتساؤلات بين الجماهير بعد هذا القرار، وهل سيؤثر على استضافة الترجي التونسي لنظيره الأهلي المصري في رادس يوم الـ18 من مايو الجاري ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يقام لقاء الإياب في الـ25 من مايو المقبل بالقاهرة.
ولكن مصادر قالت لـ"إرم نيوز"، اليوم الأربعاء، إن "هذا القرار يتعلق فقط باستضافة تونس للدورات المختلفة التي تلعب بنظام البطولة سواء قارية أو عربية أو دولية في كل المسابقات الرياضية وستحرم تونس من هذا الأمر حتى يتم تسوية الموقف مع وكالة المنشطات الدولية، ولكن المباريات التي تقام بنظام الذهاب والإياب لا تشملها هذه العقوبات ولا تؤخذ مباراة الترجي والأهلي بعين الاعتبار بخصوص هذه العقوبة".
وأضاف المصدر: "وزارة الرياضة التونسية أعدت مشروعًا بالفعل لتنقيح بعض القوانين وينتظر فقط إصداره بالجريدة الرسمية لتونس، وخلال أسبوع سيتم عمل التماس أو طعن للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لرفع هذا الإيقاف".
وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابًا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابًا بالقاهرة 3-0، بينما صعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابًا وإيابًا 1-0.