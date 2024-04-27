مفاجآت الترجي التي تنتظر الأهلي

فاز الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لتسعد جماهير القلعة الحمراء بمواجهة الخصم المفضل لهم في البطولة.

لكن تلك السعادة يجب أن تكون بحساب، فالترجي الذي سيلعب النهائي يختلف كليا عن ذلك الفريق الذي خسر ذهابًا وإيابًا أمام الأهلي في نصف نهائي العام الماضي.

كيف ذلك؟ وما المفاجآت التي قد يخفيها الترجي للأهلي في المواجهة النهائية؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يأتي:

انضباط تكتيكي مذهل

نحن هنا نتحدث عن فريق صمد دفاعيًا وخرج بشباك نظيفة أمام واحد من أقوى فرق القارة وهو ماميلودي صن داونز.

180 دقيقة كان هامش الخطأ فيها هو أقل شيء ممكن، ونجح خلالها الفريق التونسي في جعل هجوم مثل هجوم ماميلودي صن داونز عاجزا.

وقد يظن الأهلي أن ما كان مازيمبي يقوم به أمامه في نصف النهائي هو دفاع منطقة، لكن الدفاع الحقيقي سيراه الفريق القاهري عندما يواجه الترجي.