رسميا.. الترجي يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

أكد الترجي التونسي مشاركته، رسميا، في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجدد الترجي فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز، ضمن الترجي تأهله إلى كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا، للمرة الأولى.

وبتأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يضمن الترجي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عن طريق المقعد المباشر (حال الفوز باللقب)، أو عن طريق مقعد مؤهل من التصنيف القاري حال خسارة النهائي.

ويلعب الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري.

وتشارك أربعة أندية أفريقية في كأس العالم للأندية 2025، هي: الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز.