رسميا.. الترجي يضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025
أكد الترجي التونسي مشاركته، رسميا، في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجدد الترجي فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وبهذا الفوز، ضمن الترجي تأهله إلى كأس العالم 2025 في الولايات المتحدة، بمشاركة 32 فريقا، للمرة الأولى.
وبتأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، يضمن الترجي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عن طريق المقعد المباشر (حال الفوز باللقب)، أو عن طريق مقعد مؤهل من التصنيف القاري حال خسارة النهائي.
ويلعب الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري.
وتشارك أربعة أندية أفريقية في كأس العالم للأندية 2025، هي: الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز.
وتأكد مشاركة 26 فريقا في كأس العالم للأندية 2025، وهي:
أندية قارة أوروبا:
ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)، ومانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)، وتشيلسي (بطل أوروبا2021)، وبايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وباريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وإنتر ميلان (عن طريق التصنيف الأوروبي)، ويوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وبورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وبنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وبروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وأتلتيكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)، وسالزبورغ (عن طريق التصنيف الأوروبي).
أندية قارة أفريقيا:
الأهلي المصري (بطل أفريقيا 2021 و2023)، والوداد المغربي (بطل أفريقيا 2022)، وماميلودي صنداونز (عن طريق التصنيف الأفريقي)، والترجي (عن طريق التصنيف الأفريقي).
أندية قارة آسيا:
الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)، وأولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي).
أندية الكونكاكاف:
مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)، وسياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)، وكلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023).
أندية أمريكا الجنوبية:
بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)، وفلامنغو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)، وفلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023).
أندية أوقيانوسيا:
أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا).
المقاعد المتبقية:
بطل آسيا 2024.
بطل كونكاكاف 2024.
بطل كوبا ليبرتادوريس 2024.
فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي).
فريق ثانٍ من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي).
فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا).