رغم الخروج المبكر من المونديال.. الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلن بقاء جلال القادري مدربًا للمنتخب
قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم الإبقاء على جلال القادري مدرب المنتخب في منصبه رغم الخروج المبكر من كأس العالم وشعور الكثير من المشجعين بخيبة أمل.
وقرر جلال القادري تقديم استقالة طبيعية بعد الخروج من كأس العالم 2022 في قطر، ولكن اتحاد القدم التونسي قرر الإبقاء على المدرب الوطني في الفترة المقبلة
واستهلت تونس، التي لم يسبق لها اجتياز الدور الأول في كأس العالم، مشوارها في قطر بالتعادل مع الدنمارك، قبل أن تخسر بهدف أمام أستراليا، ثم تحقق فوزا مفاجئا على فرنسا حاملة اللقب.
لكن الفوز على الصف الثاني للمنتخب الفرنسي لم يكن كافيا لتجنب الخروج المبكر مرة أخرى من الدور الأول.
وأصدر اتحاد القدم التونسي، بيانًا اليوم الخميس قال فيه: "عقد الاتحاد ظهر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعا تقييميا قدم فيه الإطار الفني للمنتخب الوطني وبحضور أعضاء المكتب الجامعي عرضا مفصلا يتعلق بفترة التحضيرات، والجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022".
وأضاف: "تضمن العرض كذلك الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية وجملة المقابلات التي لعبها المنتخب منذ مارس 2022 إلى الآن".
وتابع: "كما قدم جلال القادري عرضا تفصيليا للمقابلات ضد الدنمارك وأستراليا وفرنسا وطريقة العمل في إعداد مختلف المباريات والتظاهرات وتقييما خاصا للأداء وللنقاط السلبية والإيجابية المتعلقة بكل مباراة".
"وفي نهاية هذا الاجتماع التقييمي أعلن رئيس الجامعة أن السيد جلال القادري عبر عن رغبته في المغادرة نظرا لالتزامه المسبق بالاستقالة إذا لم يصعد الفريق للدور الثاني".
واختتم: "إثر ذلك انعقد اجتماع المكتب الجامعي تم خلاله رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يتواصل حتى 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الاختصاصات".
وعمل القادري مساعدا للمدرب السابق منذر الكبير في تدريب تونس، قبل أن يصبح الرجل الأول في 30 يناير كانون الثاني الماضي، بعد يوم واحد من الخروج من كأس الأمم الأفريقية من دور الثمانية.
وقاد القادري منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم بعد الفوز في المواجهة الفاصلة بشق الأنفس على مالي في مجموع المباراتين.