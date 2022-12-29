رغم الخروج المبكر من المونديال.. الاتحاد التونسي لكرة القدم يعلن بقاء جلال القادري مدربًا للمنتخب

وأصدر اتحاد القدم التونسي، بيانًا اليوم الخميس قال فيه: "عقد الاتحاد ظهر اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعا تقييميا قدم فيه الإطار الفني للمنتخب الوطني وبحضور أعضاء المكتب الجامعي عرضا مفصلا يتعلق بفترة التحضيرات، والجوانب السلبية والإيجابية المتعلقة بمشاركة المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم قطر 2022".

وأضاف: "تضمن العرض كذلك الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية والذهنية وجملة المقابلات التي لعبها المنتخب منذ مارس 2022 إلى الآن".

وتابع: "كما قدم جلال القادري عرضا تفصيليا للمقابلات ضد الدنمارك وأستراليا وفرنسا وطريقة العمل في إعداد مختلف المباريات والتظاهرات وتقييما خاصا للأداء وللنقاط السلبية والإيجابية المتعلقة بكل مباراة".

"وفي نهاية هذا الاجتماع التقييمي أعلن رئيس الجامعة أن السيد جلال القادري عبر عن رغبته في المغادرة نظرا لالتزامه المسبق بالاستقالة إذا لم يصعد الفريق للدور الثاني".

واختتم: "إثر ذلك انعقد اجتماع المكتب الجامعي تم خلاله رفض طلب جلال القادري وإقرار مواصلته لمهامه على رأس المنتخب الوطني بناء على العقد الحالي المبرم مع الجامعة التونسية لكرة القدم والذي يتواصل حتى 2024 مع مواصلة جميع الإطارات الفنية المساعدة له في مختلف الاختصاصات".