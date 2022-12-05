رسميًا.. "الفيفا" يحسم الجدل حول هدف غريزمان في مرمى تونس بكأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" الفيفا" أن الشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان ضد تونس، الأربعاء الماضي، قد رُفضت.

وكتب الفيفا في بيان: "رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة كأس العالم لكرة القدم بين تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 نوفمبر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبذلك تتأكد خسارة فرنسا أمام تونس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.