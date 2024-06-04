نجم الهلال يقرر تجديد عقده ورفض العروض الأوروبية
كشفت تقارير صحفية أن سعود عبدالحميد، نجم الهلال السعودي، وافق على تجديد تعاقده مع ناديه، ليتجاهل بذلك عدة عروض أوروبية للاحتراف الخارجي.
وينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الهلال في يناير من عام 2025.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن اللاعب منح وكيل أعماله الضوء الأخضر للاتفاق على تجديد عقده مع الهلال، دون النظر لباقي العروض الأخرى التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.
وكانت تقارير قد ذكرت أن سعود عبدالحميد تلقى عرضين من ناديي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، وقد يُغادر ناديه هذا الصيف؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف في الخارج.
وتألق سعود عبدالحميد بقميص الهلال منذ انتقاله لصفوف الفريق في يناير من عام 2022 قادمًا من صفوف الاتحاد، وبات عنصرا أساسيا في صفوفه، كذلك مع المنتخب السعودي.
ونجح صاحب الـ24 عامًا في المساهمة في 13 هدفًا بالموسم الجاري مع الهلال خلال 51 مباراة رسمية، وكان أبرز المساهمين في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب محلية.
ويعتمد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، كثيرًا على خدمات سعود عبدالحميد في قيادة الجبهة اليمنى على مدار الموسم المنقضي، في ظل حالة الانسجام الكبيرة بينه وبين مالكوم.
وعلى المستوى الدولي خاض سعود 28 مباراة وضمه الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن ضمن تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.
وبشكل عام، دافع سعود عبدالحميد عن قميص الهلال خلال 113 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل اللاعب 5 أهداف، وتمكن من تقديم 18 تمريرة حاسمة.