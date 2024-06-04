نجم الهلال يقرر تجديد عقده ورفض العروض الأوروبية

كشفت تقارير صحفية أن سعود عبدالحميد، نجم الهلال السعودي، وافق على تجديد تعاقده مع ناديه، ليتجاهل بذلك عدة عروض أوروبية للاحتراف الخارجي.

وينتهي عقد سعود عبدالحميد مع الهلال في يناير من عام 2025.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن اللاعب منح وكيل أعماله الضوء الأخضر للاتفاق على تجديد عقده مع الهلال، دون النظر لباقي العروض الأخرى التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن سعود عبدالحميد تلقى عرضين من ناديي تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني، وقد يُغادر ناديه هذا الصيف؛ من أجل خوض تجربة الاحتراف في الخارج.