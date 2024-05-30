الهلال السعودي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق

كشفت مصادر عن اقتراب إدارة نادي ‎الهلال السعودي من تجديد عقد سعود عبدالحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لما ذكره المصدر، اليوم الخميس، فإن مسؤولي الهلال يقتربون من إبرام عقد جديد لسعود عبد الحميد لمدة 3 سنوات.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى رغبة كبيرة في تجديد عقده، وإكمال مسيرته مع نادي الهلال.

وسبق أن كشف وكيل سعود عبدالحميد، أن جميع الأخبار المتداولة عن رغبة اللاعب في الرحيل غير صحيحة، مؤكدًا أن سعود ملتزم بعقده مع نادي الهلال.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت اهتمام تولوز وباناثينايكوس بضم الظهير الأيمن السعودي، وذكرت أنه سيتحدد بشكل نهائي قبول العروض المقدمة من عدمها، بعد نهاية مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك، يوم 31 مايو الجاري، حيث سيجتمع الطرفان لاتخاذ القرار الحاسم.