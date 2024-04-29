مبابي ينجو من عقوبة باريس سان جيرمان "القاسية"

تحدثت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن نجاة النجم الفرنسي كيليان مبابي من "العقوبة القاسية" من إدارة باريس سان جيرمان.

وأعلن مبابي، في يونيو الماضي، أنه لن يفعّل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، وأنه سيلعب الموسم الحالي مع الفريق.

وأشعل هذا الأمر غضب إدارة باريس سان جيرمان التي أرادت تجديد عقد مبابي أو بيعه الصيف الماضي؛ للحصول على عائد مادي، وتجنب رحيله مجانا في يونيو المقبل.

وكان رد باريس سان جيرمان باستبعاد مبابي من الجولة الصيفية، قبل أن تتم إعادته للفريق.

لكن رغم ذلك، يقدم مبابي موسما مميزا؛ ما أسهم في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي حتى الآن 43 هدفا، ليتجاوز أفضل مواسمه مع باريس سان جيرمان، عندما سجل 42 هدفا موسم 2021/2020.