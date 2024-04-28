تضارب في ريال مدريد بشأن توقيع مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أحدث تطورات عملية انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد.

وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.