تضارب في ريال مدريد بشأن توقيع مبابي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أحدث تطورات عملية انتقال كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد.
وقبل أسابيع أجمعت وسائل إعلام عالمية على اتفاق النجم الفرنسي على كل بنود انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إذ أبلغ ناديه بعدم رغبته في الاستمرار لموسم آخر.
ووفقًا لمنصة ريليفو، هناك تضارب بشأن توقيع كيليان مبابي، داخل ريال مدريد، فهناك من أبلغ الصحيفة بأن اللاعب وقع بالفعل على العقود وانتهى كل شيء، فيما أكدت مصادر أخرى داخل النادي أن كيليان لم يوقع بعد.
ومن المؤكد أن إعلان كيليان مبابي لن يتم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ظل احتمالات كبيرة لحدوث مواجهة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نهائي البطولة.
ولا يرغب مبابي في إعلان أي شيء يخص مستقبله قبل انتهاء باريس سان جيرمان من التنافس في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بروسيا دورتموند في نصف النهائي.
وعلى المستوى المحلي بات باريس سان جيرمان قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الفرنسي.