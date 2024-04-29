رقم مبابي يثبت عبقرية "خطة" فلورنتينو بيريز

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أراد التعاقد مع هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بيريز رفض.

وكان توتنهام الإنجليزي منفتحًا لبيع المهاجم الإنجليزي وكان متاحًا أمام ريال مدريد، لكن بالنهاية جاء الرفض من رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.

وبحسب ما جاء بصحيفة ريليفو فإن أنشيلوتي طلب ضم هاري كين في الصيف، لكن فلورنتينو بيريز رفض ذلك لأنه كان يرى بأن الفرنسي كيليان مبابي هو الهدف الرئيس دائمًا لريال مدريد.

وكان هاري كين ضمن قائمة النادي الأبيض مع بداية الصيف الماضي، لكن اجتماعا واحدا غيّر كل شيء، بعد أن قرر كريم بنزيما الرحيل عن ريال مدريد إلى السعودية، وأشار أنشيلوتي إلى اسم المهاجم البريطاني ليحل محله.

في ذلك اللقاء، رفض فلورنتينو بيريز عرض أنشيلوتي، وحدد الهدف الأساسي لريال مدريد في سوق الانتقالات: "كيليان مبابي".

ووصفت الشبكة خطة أنشيلوتي بـ"العبقرية"، حيث لم يمانع الرئيس في اللعب الموسم الحالي بدون الرقم "9" في غرفة تبديل الملابس الخاصة به، وهو ما جعل مابي يوافق دون تفكير كونه لن يجد منافسة على مكانه في قلعة البرنابيو.