فينيسيوس وبيلينغهام وليفاندوفسكي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الليغا
كشفت رابطة الليغا النقاب عن المرشحين لجوائزها السنوية، والتي سيتم تسليمها، في حفل سيُقام يوم الـ28 من مايو الجاري.
وستشمل الجوائز 4 فئات رئيسة: أفضل هدف، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب تحت 23 عامًا، بالإضافة إلى جوائز خاصة لفريق الموسم، الذي يتضمن 15 لاعبًا من مختلف الأندية، وبطل الدوري الإسباني لريال مدريد.
وشهدت القائمة تواجد ثنائي ريال مدريد جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة.
وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، اليوم الأربعاء: "جوائز الدوري الإسباني هي تتويج لموسم رفيع المستوى، إذ كانت المنافسة على المراكز الأولى قوية بشكل خاص، مع بعض المفاجآت من قبل بعض الأندية بفضل عملها الجيد".
ويتم اختيار الفائزين من خلال نظام تصويت يجمع بين أصوات الجماهير وقادة أندية الدوري الإسباني ولجنة من الخبراء من قائمة المرشحين.
المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني:
جود بيلينغهام (ريال مدريد)
تاكيفومي كوبو (ريال سوسيداد)
أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)
فيكتور دوفبيك (جيرونا)
كيريان (لاس بالماس)
روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
إيسكو ألاركون (ريال بيتيس)
أليكس غارسيا (جيرونا)
ألكسندر سورلوث (فياريال)
المرشحون لجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا:
لامين يامال (برشلونة)
خافي غيرا (فالنسيا)
رودريغو غويس (ريال مدريد)
دانييل كوتو (جيرونا)
جيراردو سافينيو (جيرونا)
جوني (ريال بيتيس)
أليكس كوبرس (برشلونة)
ميغيل غوتيريز (جيرونا)
نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)
تاكيفومي كوبو (ريال سوسيداد)
المرشحون لجائزة أفضل هدف:
ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)
جواو كانسيلو (برشلونة)
ألبرتو كوكو (لا بالماس)
كريستيان رويبال (ريال بيتيس)
آيكر أريسو (أوساسونا)
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
لامين يامال (برشلونة)
جواو فيليكس (برشلونة)
المرشحون لجائزة أفضل مدرب:
كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)
ميشيل (جيرونا)
دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)
إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)
مارسلينو غارسيا تورال (فياريال)