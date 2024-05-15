فينيسيوس وبيلينغهام وليفاندوفسكي يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الليغا

كشفت رابطة الليغا النقاب عن المرشحين لجوائزها السنوية، والتي سيتم تسليمها، في حفل سيُقام يوم الـ28 من مايو الجاري.

وستشمل الجوائز 4 فئات رئيسة: أفضل هدف، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، وأفضل لاعب تحت 23 عامًا، بالإضافة إلى جوائز خاصة لفريق الموسم، الذي يتضمن 15 لاعبًا من مختلف الأندية، وبطل الدوري الإسباني لريال مدريد.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي ريال مدريد جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس"، اليوم الأربعاء: "جوائز الدوري الإسباني هي تتويج لموسم رفيع المستوى، إذ كانت المنافسة على المراكز الأولى قوية بشكل خاص، مع بعض المفاجآت من قبل بعض الأندية بفضل عملها الجيد".

ويتم اختيار الفائزين من خلال نظام تصويت يجمع بين أصوات الجماهير وقادة أندية الدوري الإسباني ولجنة من الخبراء من قائمة المرشحين.