مانشستر سيتي يغري "الجندي المجهول" في ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لاستقطاب الإيطالي أنطونيو بينتوس، الذي هو أحد أهم العناصر في الجهاز الفني لريال مدريد الذي يقوده كارلو أنشيلوتي.
بينتوس هو مدرب اللياقة البدنية في النادي الملكي وهو رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، حيث يعد بمثابة الجندي المجهول بالفريق لأهمية دوره في إعداد اللاعبين بدنيا، رغم عدم شهرته مثل باقي اللاعبين ومدرب "الميرنغي" كارلو أنشيلوتي.
ويعد بينتوس، المفتاح للحصول على اللياقة البدنية للاعبي ريال مدريد في فترة ما قبل الموسم، وهو أحد أهم الشخصيات في طاقم أنشيلوتي، إذ يحظى باحترام كبير في الفريق، حيث وصل من ليون في عام 2016، بطلب من المدرب السابق زين الدين زيدان.
ووفقًا لِما ذكره موقع "libertaddigital"، اليوم الأربعاء، فإن "المدرب البدني الإيطالي، والمعروف بلقب (الرقيب الحديدي) بسبب أساليبه الصارمة، كان عنصرًا أساسيًّا في الألقاب التي حققها الفريق الملكي الفترة الماضية، فقد لفتت انتباه كبار الأندية الأوروبية".
وأشار الموقع إلى أن "مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا قد بدأ بالفعل في إغراء المدرب البدني الإيطالي بعرض لا يمكن رفضه".
وأوضحت الصحيفة أن "غوارديولا طالب الإدارة الرياضية بناديه بضرورة التعاقد مع أنطونيو بينتوس، الذي هو أحد أهم نجاحات ريال مدريد، بعرض وصفته مصادر للصحيفة بأنه (غير قابل للرفض)".
ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، وأصبح بحاجة للفوز في آخر جولة على أرضه ضد ويست هام يوم الأحد للظفر رسميًّا باللقب.