مانشستر سيتي يغري "الجندي المجهول" في ريال مدريد

ووفقًا لِما ذكره موقع "libertaddigital"، اليوم الأربعاء، فإن "المدرب البدني الإيطالي، والمعروف بلقب (الرقيب الحديدي) بسبب أساليبه الصارمة، كان عنصرًا أساسيًّا في الألقاب التي حققها الفريق الملكي الفترة الماضية، فقد لفتت انتباه كبار الأندية الأوروبية".

وأشار الموقع إلى أن "مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا قد بدأ بالفعل في إغراء المدرب البدني الإيطالي بعرض لا يمكن رفضه".

وأوضحت الصحيفة أن "غوارديولا طالب الإدارة الرياضية بناديه بضرورة التعاقد مع أنطونيو بينتوس، الذي هو أحد أهم نجاحات ريال مدريد، بعرض وصفته مصادر للصحيفة بأنه (غير قابل للرفض)".

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة، وأصبح بحاجة للفوز في آخر جولة على أرضه ضد ويست هام يوم الأحد للظفر رسميًّا باللقب.