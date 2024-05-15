قادت برشلونة للنجاح.. من هي السيدة التي استعان بها الهلال السعودي؟
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، قررت تعيين الإسبانية فانيسا باسورا رئيسًا تنفيذيًّا للتسويق والمحتوى الرقمي بالنادي.
ولم تعلن الإدارة عن خطوتها بشكل رسمي، حتى الآن، فيما أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن "باسورا" أكدت الخبر بنفسها عبر إضافة وظيفتها الجديدة إلى صفحتها الشخصية على موقع "لينكد إن".
وأشارت التقارير إلى أن فانيسا باسورا ستكون مهمتها الإشراف على المجالات الإستراتيجية بالنادي، ومحتوى المركز الإعلامي، ومتابعة التسويق والعلامة التجارية للزعيم، والإشراف ومتابعة تطبيق النادي "Blu Store".
وأشارت "الرياضية"، إلى أن خبرات "باسورا" تمتد إلى ما يزيد على 15 عامًا، وتشمل إدارة العلامات التجارية، والتسويق الإستراتيجي، والشراكات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وإدارة الإيرادات في قطاعي الرياضة والترفيه.
وعن أبرز الأندية التي عملت معها سابقًا، أوضح التقرير، أنها على مدى 11 عامًا، نجحت في بناء العلامة التجارية لنادي برشلونة.
وبدأت باسورا نشاطها في أروقة النادي الكاتالوني يناير 2007 عبر منصب "مسؤول تنفيذ الحملات الإعلانية لترويج منتجات برشلونة"، وظلت في هذه الوظيفة لمدة 4 أعوام كاملة.
ثم انتقلت في سبتمبر 2015، إلى رئاسة قسم التسويق في النادي، ومن خلال منصبها الجديد عملت على إنماء علامة برشلونة التجارية، وإدارة حملاته الإعلانية، وعلاقات عملائه، وتطوير خطته التسويقية.
ثم بعد فترة انتقلت للعمل محاضرة ومسؤولة علامة تجارية واتصالات وتسويق رياضي لدى "مدرسة الإدارة الرياضية" التي تملك 3 أفرع في باريس ولوزان وبرشلونة، وتُعنى بتدريب المديرين الرياضيين الشبان، وبقيت فيها حتى التحقت بنادي إشبيلية الإسباني أغسطس 2021.
وقلّدها إشبيلية منصب مدير العلامة التجارية والرقمية، وبموجبه صارت مسؤولة عن إستراتيجية النادي دوليًّا، وعلامته، وإستراتيجيته الرقمية والتسويقية، وإدارة علاقات عملائه.
كما تشمل السيرة الذاتية لباسورا العمل محاضرة ومسؤولة علامة تجارية واتصالات وتسويق رياضي لدى 3 مؤسسات مختلفة متخصّصة في مجالاتها، منها معهد "يوهان كرويف".
يذكر أن الهلال توج مؤخرًا بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم بنتيجة 4-1 على ملعب "المملكة أرينا".