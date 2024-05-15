قادت برشلونة للنجاح.. من هي السيدة التي استعان بها الهلال السعودي؟

وأشارت التقارير إلى أن فانيسا باسورا ستكون مهمتها الإشراف على المجالات الإستراتيجية بالنادي، ومحتوى المركز الإعلامي، ومتابعة التسويق والعلامة التجارية للزعيم، والإشراف ومتابعة تطبيق النادي "Blu Store".

وأشارت "الرياضية"، إلى أن خبرات "باسورا" تمتد إلى ما يزيد على 15 عامًا، وتشمل إدارة العلامات التجارية، والتسويق الإستراتيجي، والشراكات، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وإدارة الإيرادات في قطاعي الرياضة والترفيه.

وعن أبرز الأندية التي عملت معها سابقًا، أوضح التقرير، أنها على مدى 11 عامًا، نجحت في بناء العلامة التجارية لنادي برشلونة.