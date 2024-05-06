ليس الاتحاد.. ناد سعودي يستهدف نجم ليفربول
وضعت إدارة ليفربول الإنجليزي أنظارها على لاعب جديد ليحل محل قائدها الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي قد ينتقل باللعب للدوري السعودي.
وكانت تقارير ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن إدارة نادي القادسية قدمت عرضاً لقائد نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، لضمه بالموسم القادم.
وبحسب ما نشرته صحيفة "fichajes" فإن إدارة ليفربول وضعت أنظارها على البرتغالي غونزالو إيناسيو مدافع سبورتنغ لشبونة، لتدعيم مركز خط الدفاع بالموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إيناسيو قد لفت اهتمام إدارة وجماهير النادي الإنجليزي ليكون الخيار المحتمل البديل عن المدافع فيرجيل فان ديك، الذي ارتبط باحتمال رحيله عن الفريق والانتقال إلى السعودية.
وسبق أن أفادت تقارير صحفية، أن أحد الأندية السعودية على استعداد لتقديم عرض للمدافع الهولندي بقيمة 50 مليون يورو، ومن المتوقع إرسال العرض بمجرد فتح باب الميركاتو الصيفي.
وينتهي عقد فيرجيل فان دايك صاحب الـ32 عاما مع ليفربول فى 2025، وكان انضم إليه في يناير 2018 قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 32 مليون يورو.