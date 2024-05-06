ليس الاتحاد.. ناد سعودي يستهدف نجم ليفربول

وكانت تقارير ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن إدارة نادي القادسية قدمت عرضاً لقائد نادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، لضمه بالموسم القادم.

وبحسب ما نشرته صحيفة "fichajes" فإن إدارة ليفربول وضعت أنظارها على البرتغالي غونزالو إيناسيو مدافع سبورتنغ لشبونة، لتدعيم مركز خط الدفاع بالموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن إيناسيو قد لفت اهتمام إدارة وجماهير النادي الإنجليزي ليكون الخيار المحتمل البديل عن المدافع فيرجيل فان ديك، الذي ارتبط باحتمال رحيله عن الفريق والانتقال إلى السعودية.