تصرف مفاجئ وغريب من مهاجم ليفربول تجاه ناديه (صور)

أثار الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصرف غريب، تزامن مع تزايد التقارير التي تشير إلى احتمال رحيله عن "الريدز".

وفوجئت جماهير ليفربول بحذف نونيز جميع منشوراته التي تخص الفريق هذا الموسم، من حسابه على "إنستغرام".

وبالدخول إلى حساب نونيز على "إنستغرام" يُمكن ملاحظة أن جميع الصور المنشورة مرتبطة بالحياة الشخصية للاعب أو بمنتخب بلاده أوروغواي، فيما تعود آخر صورة للاعب بقميص ليفربول إلى نوفمبر 2022.

يأتي ذلك وسط تقارير أشارت خلال الساعات الماضية إلى محاولة برشلونة التعاقد مع نونيز في السوق الصيفي المقبل.

ويريد برشلونة التعاقد مع نونيز البالغ من العمر 24 عاما، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.