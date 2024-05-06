تصرف مفاجئ وغريب من مهاجم ليفربول تجاه ناديه (صور)
أثار الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصرف غريب، تزامن مع تزايد التقارير التي تشير إلى احتمال رحيله عن "الريدز".
وفوجئت جماهير ليفربول بحذف نونيز جميع منشوراته التي تخص الفريق هذا الموسم، من حسابه على "إنستغرام".
وبالدخول إلى حساب نونيز على "إنستغرام" يُمكن ملاحظة أن جميع الصور المنشورة مرتبطة بالحياة الشخصية للاعب أو بمنتخب بلاده أوروغواي، فيما تعود آخر صورة للاعب بقميص ليفربول إلى نوفمبر 2022.
يأتي ذلك وسط تقارير أشارت خلال الساعات الماضية إلى محاولة برشلونة التعاقد مع نونيز في السوق الصيفي المقبل.
ويريد برشلونة التعاقد مع نونيز البالغ من العمر 24 عاما، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وسجل نونيز الموسم الحالي 18 هدفا وصنع 13 في 52 مباراة مع ليفربول، علما أنه سجل 15 هدفا وصنع أربعة في 42 مباراة الموسم الماضي، لكنه يواجه انتقادات متكررة بسبب عدم اتساق أسلوبه في إنهاء الهجمات.
وانتقل نونيز إلى ليفربول صيف عام 2022 من بنفيكا مقابل 85 مليون يورو ويرتبط بعقد مع الريدز حتى يونيو 2028.
وتشير التقارير إلى أن تشافي مدرب برشلونة يخطط لإعادة بناء الفريق في الصيف بعد فشله في السباق على لقب الدوري الإسباني الذي حصده ريال مدريد، ويستهدف التعاقد مع نونيز.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن برشلونة يشعر بأن داروين نونيز قادر على تولي المهمة ومستعد لتلبية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل مهاجم الأوروغواي.
ويعد نونيز أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في ليفربول، لكن أجره، الذي يُقال إنه يبلغ حوالي 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، سيظل أقل بكثير مما يكسبه ليفاندوفسكي حاليًا.