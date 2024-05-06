هل يتراجع كلوب عن قرار مغادرة ليفربول؟

منذ إعلانه في يناير الماضي أنه سيرحل عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم، يتلقى المدرب المحبوب يورغن كلوب بعد كل نتيجة جيدة أسئلة حول ما إذا كان هذا كافيا لدفعه للتفكير في البقاء مع الفريق لعام آخر.

وتغلب رجال كلوب 4/2 على توتنهام اليوم الأحد في مباراة مثيرة على ملعب أنفيلد هي قبل الأخيرة للمدرب الألماني على ذات الملعب، وكانت إجابته على هذا السؤال هي ذاتها.

وقال كلوب بشأن إعلان رحيله عن الفريق: "يبدو أن ما فعلته غريب حقا، لا أحد يفهمه، وقد حاولت شرحه".

وأضاف: "لم أقل ما قلته لأنني لم أكن سعيدا بالأجواء في الاستاد أو بالطريقة التي كنا نلعب بها كرة القدم، أعتقد أنه عندما تحدثت عن ذلك كنا نقدم كرة قدم استثنائية لذلك لم يكن هذا هو الفارق، هل هناك أسباب أخرى، لا هذا لا يؤثر على قراري".