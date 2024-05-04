أخبار مُحبطة لليفربول.. سلوت لن يعيدهم لمنصات التتويج

فرانك دي بور ونسبة فوز 0%

النجم الهولندي الشهير فرانك دي بور قاد كريستال بالاس لمدة 77 يومًا فقط، دربهم خلالها في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي فقط وخسرها جميعًا.

رين ميولينستين وتدمير إرث فيرغسون

الرجل الذي عمل يومًا ما تحت قيادة أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد رين ميولينستين أراد فولهام الاستفادة من خبراته في صفوف الشياطين الحمر.

لكن تجربته توقفت بعد المباراة رقم 13، بعضهم سيظن أن الأمر مرتبط بالرقم 13 وسوء الحظ، لكن الرجل فاز في ثلاث مباريات فقط وخسر تسعا في ظرف 75 يومًا.

ديك أدفوكيت والمركز الـ 16

جاء ديك أدفوكيت كمدرب طوارئ لصفوف سندرلاند، بعد رحيل جوس بويت في مارس 2015.

وعلى الرغم من السجل السيئ له، إلا أن الرجل نجح في جمع معدل نقاط سمح لفريقه بالبقاء في اللحظات الأخيرة بتعادل سلبي دون أهداف أمام آرسنال، وقد بكى المدرب الهولندي قبل أن يرحل مع بداية الموسم التالي، بسبب الفشل في الفوز في أي جولة من الجولات الثماني الأولى.

رود خوليت وتشيلسي

طيلة ثلاثة مواسم لرود خوليت في قيادة الفرق الإنجليزية خاض فيها 104 مباريات وحقق الفوز في 41 مباراة فقط.

وخلال تلك الفترة كان أفضل ترتيب لفريق يدربه مع تشيلسي في 1996-1997 بالمركز السادس ونال معهم كأس الاتحاد الإنجليزي، وأسوأ ترتيب له مع نيوكاسل في 1998-1999 عندما حل في المركز الـ 13.