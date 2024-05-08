الأهلي المصري يوافق على رحيل كهربا

كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، أن مجلس الإدارة وافق على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "كهربا يمتلك عرضا من نادي التعاون السعودي ونادٍ آخر في الدوري القطري".

وأضاف: "هناك رغبة مشتركة بين الأهلي وكهربا على الرحيل بنهاية الموسم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، كما أن اللاعب يفضل العودة إلى السعودية في الموسم المقبل، خاصة وأن له تجربة سابقة هناك مع نادي الاتحاد".