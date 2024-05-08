الأهلي المصري يوافق على رحيل كهربا
كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي المصري، أن مجلس الإدارة وافق على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "كهربا يمتلك عرضا من نادي التعاون السعودي ونادٍ آخر في الدوري القطري".
وأضاف: "هناك رغبة مشتركة بين الأهلي وكهربا على الرحيل بنهاية الموسم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، كما أن اللاعب يفضل العودة إلى السعودية في الموسم المقبل، خاصة وأن له تجربة سابقة هناك مع نادي الاتحاد".
وأشار إلى أن كهربا في الفترة الحالية لم يكن راضيا أو سعيدا داخل النادي الأهلي؛ بسبب تعامل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، معه.
ودخل عدة لاعبين في أزمات مع كولر في الفترة الأخيرة؛ بسبب ابتعادهم عن التشكيلة الأساسية للفريق، أبرزهم كهربا ومحمد مجدي أفشة.
وشارك كهربا في فوز الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة (4-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بالدوري المصري.
وخاض كهربا مع الأهلي 120 مباراة، وسجل 42 هدفا وصنع 17.