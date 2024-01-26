خلاف كبير بين إمام عاشور وحازم إمام
دخل إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر في حالة من الغضب بسبب البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد الكرة المصري حول إصابته.
وجاء غضب إمام عاشور بسبب إصدار البيان قبل الاتصال بأهله للاطمئنان على صحته.
وتحدث إمام عاشور مع حازم إمام المشرف العام على منتخب مصر ومحمد غرابة مدير المنتخب بسبب ما حدث.
وقال إمام للثنائي نصا: "حرام عليكم، أهلي كانوا بيموتوا عليا وأنتم محدش كلمهم يطمنهم".
وحاول الثنائي تهدئة اللاعب لكنهما فشلا، قبل أن يذهب إمام عاشور لغرفته في حالة من الغضب.
في سياق متصل، طلب إمام عاشور المشاركة أمام جمهورية الكونغو في دور الـ١٦ من كأس أمم أفريقيا.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن إمام أكد أنه بخير ومستعد لفعل أي شيء ليخوض المباراة المقبلة.
وتابع أن حازم إمام وعد عاشور بأنه سيعود لمحمد أبوالعلا طبيب المنتخب، لكن الأخير رفض مشاركة اللاعب وأكد على الالتزام بالبروتوكول.
ويضغط إمام عاشور بقوة للعب بعد أن اطمأن على حالته بشكل كبير.
ارتجاج في المخ
وكان منتخب مصر قد أعلن إصابة إمام عاشور، في الرأس، وتعرضه لارتجاج في المخ.
وشارك عاشور في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما تعادل مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع "فيسبوك": "تعرّض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب".
وأضاف: "تم التعامل الفوري مع إصابة إمام عاشور عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور".
وأوضح: "أجرى إمام عاشور جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة".
وإمام عاشور اللاعب الثالث الذي تم الإعلان عن إصابته من جانب منتخب مصر بعد محمد الشناوي، ومحمد صلاح.
ويلعب منتخب مصر مع جمهورية الكونغو في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.