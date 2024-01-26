خلاف كبير بين إمام عاشور وحازم إمام

دخل إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر في حالة من الغضب بسبب البيان الرسمي الذي أصدره اتحاد الكرة المصري حول إصابته.

وجاء غضب إمام عاشور بسبب إصدار البيان قبل الاتصال بأهله للاطمئنان على صحته.

وتحدث إمام عاشور مع حازم إمام المشرف العام على منتخب مصر ومحمد غرابة مدير المنتخب بسبب ما حدث.

وقال إمام للثنائي نصا: "حرام عليكم، أهلي كانوا بيموتوا عليا وأنتم محدش كلمهم يطمنهم".

وحاول الثنائي تهدئة اللاعب لكنهما فشلا، قبل أن يذهب إمام عاشور لغرفته في حالة من الغضب.