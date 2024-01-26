أول ظهور لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ (فيديو)

يذكر أن إمام عاشور ظل في المستشفى لمدة 24 ساعة برفقة الجهاز الطبي وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، حتى استقرت حالته.

وإمام عاشور هو ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف وسيغيب عن باقي مباريات بطل أفريقيا سبع مرات في البطولة.

وتأهلت مصر إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

وتلعب مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباريات أدوار خروج المغلوب يوم الأحد المقبل.