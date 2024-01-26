أول ظهور لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ (فيديو)

أول ظهور لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ (فيديو)

بعد إصابته بارتجاج بالمخ في تدريب يوم الأربعاء.

ظهر إمام عاشور لاعب منتخب مصر لأول مرة بعد إصابته بارتجاج بالمخ.

إمام عاشور ظهر على أبواب المستشفى الذي ذهب إليه للعلاج، بصحبة عدد من أفراد بعثة المنتخب.

وأصيب إمام عاشور لاعب وسط المنتخب المصري بارتجاج بالمخ خلال التدريب الأخير للفريق أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية الحالية في كوتديفوار.

ورصدت كاميرا "إرم نيوز" إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى، حيث كان يصافح جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري.

@eremsports أول ظهور لـ إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ #sportsontiktok #afcon2023 ♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

يذكر أن إمام عاشور ظل في المستشفى لمدة 24 ساعة برفقة الجهاز الطبي وأجرى جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، حتى استقرت حالته.

وإمام عاشور هو ثالث لاعب في المنتخب المصري يتعرض للإصابة بعد القائد محمد صلاح الذي عاد إلى ناديه ليفربول الإنجليزي لاستكمال علاجه والحارس محمد الشناوي الذي أصيب بخلع في الكتف وسيغيب عن باقي مباريات بطل أفريقيا سبع مرات في البطولة.

وتأهلت مصر إلى دور الـ16 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط.

وتلعب مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباريات أدوار خروج المغلوب يوم الأحد المقبل.

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