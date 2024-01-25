رسالة مؤثرة من إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

ويعد عاشور اللاعب الثالث الذي تم الإعلان عن إصابته من جانب منتخب مصر بعد محمد الشناوي، ومحمد صلاح.

وسبق أن شارك إمام عاشور، البالغ من العمر 25 عاما، في تأهل مصر إلى دور الـ16 بعدما تعادل مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا.

وينتظر منتخب مصر، وصيف المجموعة السادسة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، لمواجهته في العاشرة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 للبطولة القارية.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع "فيسبوك": "تعرّض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم".

وأضاف: "تم التعامل الفوري مع إصابة إمام عاشور عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور".

وأوضح: "أجرى إمام عاشور جميع الفحوصات التي أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة، وسيمكث اللاعب، اليوم، تحت الملاحظة الطبية في المستشفى لمدة 24 ساعة".