حقيقة انتقال عبدالرزاق حمدالله للأهلي المصري

ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية اقتربت بشدة.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي نادي الاتحاد خلصوا إلى نتيجة، وهي صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حمد الله معًا في الفريق الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن حمد الله اقترب من الانضمام إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.