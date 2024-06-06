حقيقة انتقال عبدالرزاق حمدالله للأهلي المصري
حسم الإعلامي المصري، إبراهيم عبد الجواد، ما تردد عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع عبدالرزاق حمد الله، مهاجم اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد الاستقرار على رحيله.
ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية اقتربت بشدة.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي نادي الاتحاد خلصوا إلى نتيجة، وهي صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حمد الله معًا في الفريق الموسم المقبل.
وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن حمد الله اقترب من الانضمام إلى صفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف عبد الجواد، عن عدم وجود أي مفاوضات بين الاهلي وبين حمد الله.
وفنّد الإعلامي المصري أسباب رفض الأهلي التعاقد مع المهاجم المغربي، وذلك لثلاثة أسباب.
الأول، هو عامل السن، فالمهاجم المغربي يبلغ 33 عامًا، والأهلي يبحث عن لاعب أصغر سنًا.
أما العامل الثاني، وهو أن حمد الله اشتهر بالأزمات في الفرق التي لعب لها ورفقة منتخب بلاده وهو مايبعده عن صفوف القلعة الحمراء.
العامل الثالث والأخير، هو راتب اللاعب الكبير جدًا، والذي يقترب من 2 مليون ونصف دولار في الموسم، والذي يعد مرهقًا لخزينة الأهلي.