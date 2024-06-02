حسم موقف عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد السعودي
حسم عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، مستقبل اللاعب مع "العميد" الموسم المقبل.
ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية تظلّ واردة جدًا، كذلك فإن إدارة الاتحاد تستهدف تحقيق أرباح مالية من بيع ما تبقى من عقده، قبل الرحيل بشكل مجاني الصيف المقبل.
ولكن عبدالرحيم حمدالله، قال في تصريحات لموقع "سعودي 360"، إن "حمدالله لديه عقد مع الاتحاد حتى الموسم المقبل، وأي فريق سعودي يريد الاستفادة من خدماته، حتى ولو كان النصر سيكون عليه الحصول على موافقة إدارة العميد".
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر قد حطم رقم حمدالله، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 35 هدفًا في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.
وغاب حمدالله عن نهاية موسم الاتحاد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق.
يذكر أن فريق الاتحاد عانى من سوء النتائج هذا الموسم، وفشل في التتويج بأي بطولة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، كذلك وُجِدَ في المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 54 نقطة.