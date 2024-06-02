حسم موقف عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد السعودي

حسم عبدالرحيم حمدالله، شقيق ووكيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، مستقبل اللاعب مع "العميد" الموسم المقبل.

ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية تظلّ واردة جدًا، كذلك فإن إدارة الاتحاد تستهدف تحقيق أرباح مالية من بيع ما تبقى من عقده، قبل الرحيل بشكل مجاني الصيف المقبل.

ولكن عبدالرحيم حمدالله، قال في تصريحات لموقع "سعودي 360"، إن "حمدالله لديه عقد مع الاتحاد حتى الموسم المقبل، وأي فريق سعودي يريد الاستفادة من خدماته، حتى ولو كان النصر سيكون عليه الحصول على موافقة إدارة العميد".