موعد أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن

حسام حسن مدرب منتخب مصر استدعى محمد صلاح ضمن تشكيلة المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ضد محمد صلاح، بعدما رفض الأخير الانضمام للمعسكر السابق من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن محمد صلاح يقضي فترة راحة حاليًا مع أسرته في مدينة العلمين، قبيل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر.

وقالت تلك التقارير إن محمد صلاح أبلغ زملاءه في منتخب مصر بانضمامه لمعسكر المنتخب يوم السبت المقبل، وفقًا للوائح".

وسيكون لقاء محمد صلاح مع حسام حسن، هو الأول من نوعه، عقب الأزمة الشهيرة التي اندلعت بين الثنائي، وتسببت في تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، لإنهاء هذا الخلاف.