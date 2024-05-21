بخطاب رسمي.. حسم مصير محمد صلاح مع منتخب مصر
حسم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الجدل الدائر حول مصير محمد صلاح وتواجده مع منتخب مصر في معسكره القادم.
وسيبدأ منتخب مصر معسكرًا مغلقًا نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وقال وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات إذاعية، إن محمد صلاح سيتواجد بشكل رسمي في معسكر الفراعنة المقبل.
وأوضح: "نادي ليفربول الإنجليزي أخطرَ الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس بتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر المقبل".
وأضاف: "الإخطار تم بخطاب رسمي أرسله نادي ليفربول إلى اتحاد الكرة المصري؛ ما يعني أن محمد صلاح سيتواجد مع زملائه خلال المعسكر المقبل".
وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر وحسام حسن، بعدما رفض صلاح الانضمام للمعسكر الماضي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.
ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي السابع والعاشر من يونيو/ حزيران ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.
وتضم المجموعة الأولى مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليًّا بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.