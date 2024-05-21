بخطاب رسمي.. حسم مصير محمد صلاح مع منتخب مصر

وسيبدأ منتخب مصر معسكرًا مغلقًا نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري في تصريحات إذاعية، إن محمد صلاح سيتواجد بشكل رسمي في معسكر الفراعنة المقبل.

وأوضح: "نادي ليفربول الإنجليزي أخطرَ الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس بتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر المقبل".

وأضاف: "الإخطار تم بخطاب رسمي أرسله نادي ليفربول إلى اتحاد الكرة المصري؛ ما يعني أن محمد صلاح سيتواجد مع زملائه خلال المعسكر المقبل".