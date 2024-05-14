أول تعليق من منتخب مصر حول انضمام محمد صلاح

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي السابع والعاشر من يونيو/ حزيران ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتضم المجموعة الأولى مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وجيبوتي وسيراليون.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية، إن الجهاز الفني سيستدعي كل المحترفين ضمن تشكيلة المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وعلى رأسهم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأضاف: "أرسلنا لكل اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح لأنه لاعب مهم جدا وقائد منتخب مصر".

وعن موقف عمر مرموش قال إبراهيم حسن: "مرموش سيجري جراحة، وتواصلت معه وأكد لي أنه يريد إجراءها بالتنسيق مع النادي، وبالفعل تم حجز العملية بعد نهاية الموسم مباشرة".

وأضاف: "تسلمت خطابًا من نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني قالوا فيه: إن مرموش سيجري جراحة ولن يكون متواجدًا مع المنتخب، ولكني حاولت التواصل مجددًا معه وطلبت منه تأجيل العملية حتى نهاية مباراتي المنتخب، خاصة أنه لن يكون هناك أي ارتباطات مع ناديه بسبب بطولة اليورو".