الرأس الأخضر يعبر ليبيا في تصفيات كأس العالم

ويتنافس 54 منتخبًا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.

وأدى رفع عدد المشاركين في النهائيات إلى زيادة حصة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلاً من 5، بالإضافة لمقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.

وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات، تضم كل واحدة منها 6 منتخبات، بناءً على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.

ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في ملحق فاصل، يتأهل الفائز منه إلى الملحق العالمي بين القارات.

ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، هي: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية (2)، وأوقيانوسيا.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم المقبلة بين يونيو ويوليو من عام 2026.