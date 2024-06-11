الرأس الأخضر يعبر ليبيا في تصفيات كأس العالم
حقق منتخب الرأس الأخضر فوزا ثمينا على حساب نظيره الليبي، بهدف دون رد، في إطار منافسات تصفيات قارة أفريقيا لكأس العالم.
واستضاف الملعب الوطني في كاب فيردي مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
وتقدم منتخب الرأس الأخضر بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة سجله ديني بورجيس، ليفشل منتخب ليبيا حتى نهاية اللقاء في تعديل النتيجة.
بهذه النتيجة، اشتعلت المنافسة بالمجموعة الرابعة، بعدما رفع الرأس الأخضر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني، ومنتخب الكاميرون المتصدر الذي يلعب في وقت لاحق اليوم ضد أنجولا.
ويتواجد منتخبا ليبيا والرأس الأخضر في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما منتخبات الكاميرون وأنجولا وموريشيوس وإيسواتيني.
ويتنافس 54 منتخبًا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا بدلاً من 32.
وأدى رفع عدد المشاركين في النهائيات إلى زيادة حصة أفريقيا لتصبح 9 منتخبات بدلاً من 5، بالإضافة لمقعد إضافي يمكن الحصول عليه عبر ملحق التصفيات العالمي.
وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات، تضم كل واحدة منها 6 منتخبات، بناءً على التصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في يوليو 2023.
ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل فريق.
ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في ملحق فاصل، يتأهل الفائز منه إلى الملحق العالمي بين القارات.
ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، هي: آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية (2)، وأوقيانوسيا.
ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس العالم المقبلة بين يونيو ويوليو من عام 2026.